В Ижевске ребенок получил термический ожог в городском автобусе

В Ижевске девятилетний ребенок получил термический ожог в городском автобусе №12. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

На остановке "Улица Петрова" в салоне оборвался шланг отопления, жидкость из него вылилась на мальчика. Ребенка госпитализировали.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").