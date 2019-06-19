В Прикамье полицейского заподозрили в избиении человека

СК России по Пермскому краю проведет доследственную проверку бывшего сотрудника полиции, который, по информации некоторых региональных СМИ, превысил свои служебные полномочия и избил человека.

По предварительным данным следствия, потерпевший направил журналистам видеообращение, в котором рассказал о том, что в феврале 2019 года он был избит оперуполномоченным в отделе полиции. В дальнейшем из органов внутренних дел сотрудник был уволен по отрицательным основаниям.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято основанное на законе процессуальное решение.