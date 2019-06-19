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19.06.2019 12:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье полицейского заподозрили в избиении человека

Текст: Алексей Трапезников

СК России по Пермскому краю проведет доследственную проверку бывшего сотрудника полиции, который, по информации некоторых региональных СМИ, превысил свои служебные полномочия и избил человека.

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По предварительным данным следствия, потерпевший направил журналистам видеообращение, в котором рассказал о том, что в феврале 2019 года он был избит оперуполномоченным в отделе полиции. В дальнейшем из органов внутренних дел сотрудник был уволен по отрицательным основаниям.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято основанное на законе процессуальное решение.

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