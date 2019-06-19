Новосибирцы получили ключи от квартир в "юбилейном" долгострое

В Новосибирской области сдан дом, который строился с участием долевых средств граждан. Еще недавно дом на улице Беловежская, 16 значился, как проблемный. Это уже сотый дом, введенный в эксплуатацию под контролем регионального минстроя, начиная с 2010 года.

В среду собственники получили ключи от квартир, сообщила пресс-служба регионального правительства. По словам министра строительства области Ивана Шмидта, объект готов на 100 процентов.

Правительство области реализует комплекс мер по достройке проблемных долевых домов. На реализацию 12 масштабных инвестиционных проектов за последние три года выделено порядка 360 миллионов рублей из бюджетов региона и Новосибирска. Эти средства направлены на оплату договоров технологического подключения проблемных объектов к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования.

В частности, на завершение всех работ по технологическому присоединению дома по улице Беловежская, 16 к инженерным сетям из средств областного бюджета и бюджета Новосибирска направлено 16,2 миллиона рублей.

Министр Игорь Шмидт особо отметил, что за последнее время в Новосибирске удалось сдвинуть с мертвой точки ситуацию со строительством таких проблемных объектов, как долгострои на улицах Тульская и Залесского. Правительство региона поставило конкретную задачу - ввести объекты до конца 2019 года.

Минстроем области совместно с органами местного самоуправления разработан региональный план-график по защите прав обманутых дольщиков. Схема достройки проблемных домов принимается адресно практически по каждому объекту-долгострою, который возводится с участием средств граждан.

Справка

В доме № 16 по ул. Беловежская семнадцать этажей, 346 квартир общей площадью более 16,2 тысячи квадратных метров. Количество дольщиков на объекте составляет 334 человека.