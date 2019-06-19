Новости

СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте 15:23
Дочь Алсу и Ержан Максим представили песню о любви 15:17
Фото: На берег Волги выбросило огромного мертвого сома 15:16
Роспотребнадзор: Обед на веранде кафе может быть приправлен свинцом 15:15
В Омске пожарные спасли детей, ставших героями пугающего видео 15:15
На Кубани врачи спасли беременную с опасной патологией 15:14
Томские ученые будут тренировать мышей-диабетиков 15:11
В Ростове вынесли приговор офицеру спецназа, убившему жителя КБР 15:06
Глушаков: Ухожу ради "Спартака", для меня клуб важнее карьеры 15:05
На Кубани после ДТП с автобусом госпитализировано пять человек 15:00
В "Яндекс. Такси" можно будет слушать свою музыку 14:55
В Башкирии произошел крупный пожар в производственном цехе 14:52
ЦСКА выкупил у "Эвертона" права на Влашича 14:50
Летчики Балтфлота провели ночную дозаправку самолетов в воздухе 14:49
Российские физики назвали лучший материал для обшивки спутников 14:48
Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции 14:47
Вышел трейлер боевика Бессона про русскую модель-киллершу 14:47
Под Калугой задержаны подозреваемые в гибели трех человек на пожаре 14:44
Депутат Верховной рады Тымчук погиб во время чистки наградного оружия 14:42
ООН сообщила о рекордном числе беженцев в мире 14:41
Калининградец создал в подвале мастерскую по производству взрывчатки 14:40
Boeing заключил первый за три месяца контракт на поставку 737 MAX 14:35
В Минкульте началась защита новых кинопроектов 14:26
В Крыму ради наполнения Межгорного водохранилища пустят реки вспять 14:24
В Сибири нашли средство против устойчивого к химиотерапии рака 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
19.06.2019 14:48
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Российские физики назвали лучший материал для обшивки спутников

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Космические летательные аппараты работают в жестких условиях - на их поверхность воздействуют высокий вакуум, радиационная нагрузка, широкий диапазон температур с резкими перепадами. Как сообщает пресс-служба новосибирского Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН, ученые провели сравнительное исследование и выявили наиболее стойкий к воздействиям агрессивной среды материал.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Помимо защиты от радиации и прочих воздействий космической среды, материалы должны максимально эффективно выдерживать и сверхнагрузки при старте. Сегодня наиболее высокие показатели по удельной прочности показывает углепластик. Этот материал состоит из двух основных компонентов: армирующего углеродного волокна и так называемого связующего, полимерной матрицы. Углеволокно отвечает за прочность материала при растяжении, а крепость при сжатии и сдвиге обеспечивает связующее.

Фото: pixabay.com
Физики создали наноленту с необычными свойствами

Как поясняют ученые, наиболее эффективным на сегодняшний день признается цианат-эфирное связующее, на его основе углепастики для космической отрасти производятся в США и Великобритании, а вот в Россию не поставляются. Для того чтобы выявить наиболее эффективные компоненты связующего для производства отечественного "космического" углепластика, ученые и провели серию экспериментов.

- Мы провели испытания радиационной стойкости четырех типов образцов: собственно эпоксидного и цианат-эфирного связующих, стеклопластика и углепластика на основе цианат-эфирного связующего. Исследования проводились при дозах 10, 20, 50, 100, 200, 500 МГр. Набор дозы 500 МГр потребовал работы в течение месяца. Температура образцов в процессе обработки не превышала 55 градусов по Цельсию, - рассказал старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, кандидат технических наук Михаил Коробейников.

В результате ученые установили, что остаточная прочность эпоксидного связующего после набора дозы 50 МГр падает до 80 процентов от первоначального значения, а потом начинает резко снижаться. А вот остаточная прочность олигоциануратного связующего, разработанного российским предприятием, существенно падает только после набора дозы в 200 МГр и то лишь до 60 процентов.

Фото: Скриншот видео iQOO/Weibo
Видео: Что будет, если выбросить китайский смартфон из космоса

То есть эффективность отечественного связующего как минимум в четыре раза выше, чем у стандартной эпоксидной смолы, в основном используемой для производства углепластика за рубежом. Более того, механические параметры углепластика со связующим российского производства остаются неизменными вплоть до дозы 500 МГр. Эта доза на два порядка превышает набираемую космическими летательными аппаратами в реальных условиях. К примеру, аппарат, работающий в течение пятнадцати лет на геостационарной орбите, набирает дозу порядка 3 МГр.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал про огромный интерес к "Прямой линии"
Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Денис Глушаков официально покинул "Спартак"
За махинации с оборонным заказом оштрафуют на полмиллиона