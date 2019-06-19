В Петербурге коллекторы требовали долг с семьи умершего

В Петербурге в суд направлен административный протокол в отношении микрофинансовой организации. Коллекторам данной организации вменяют то, что они пытались взыскать деньги с семьи умершего должника, причем, требовали сумму почти в десять раз превышающую размер займа.

Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, шесть лет назад горожанин взял в микрофинансовой организации 40 тысяч рублей и спустя год скончался. Деньги мужчина не вернул.

Коллекторы стали требовать возврата долга с вдовы. Женщина поначалу пыталась разъяснить ситуацию, но, как говорят в региональной службе судебных приставов, регулярно получала угрозы, а долг рос. В итоге с петербурженки стали требовать уже 450 тысяч рублей.

Последней каплей стало то, что вдове пригрозили изъятием жилища. Женщина обратилась к приставам. В ведомстве изучили ситуацию и пришли к выводу, что микрофинансисты ввели вдову в заблуждение относительно своих полномочий, кроме того, приставы согласились с доводами женщины о том, что на нее оказывалось психическое давление.

Сейчас административный протокол на организацию направлен в суд. В Управлении федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу отмечают, что с начала года на МФО составлено и направлено в суд 29 протоколов, шесть организаций уже оштрафованы.