На Каспийской флотилии из-за аномальной жары объявили сиесту

На кораблях Каспийской флотилии из-за аномально высокой температуры воздуха работы на верхних палубах и полевые занятия во второй половине дня запрещены. Такие меры приняты для защиты матросов и офицеров от солнечных ожогов, теплового удара и перегрева.

Также военнослужащие обязательно должны носить фляги с питьевой водой, иначе рискуют получить взыскание. На корабельных камбузах и в столовых выставлены баки с питьевой водой.

"В кубриках, коридорах кораблей и казармах все системы охлаждения и вентиляции задействованы на полную мощность. Двери, люки и горловины наружного корпуса кораблей находятся в закрытых положениях", - подчеркнули в пресс-службе Южного военного округа.

Кроме того, военные медики переведены на усиленный режим службы и чаще обычного проводят осмотр личного состава, чтобы выявить на перегрев организма на начальной стадии.

Отметим, что в Дагестане и Астраханской области наблюдается повышенная пожароопасность. Температура воздуха, по данным МЧС, в дневные часы колеблется от 32 до 37 градусов. Температура воды в Каспийском море прогрелась в среднем до 22,2 градуса, что выше аналогичных показателей прошлого года на два градуса. Сильнее всего вода нагрелась в районе Лагани - 26,3 градуса, Астрахани - 24,9, Каспийска - 24,4 градуса.