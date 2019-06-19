Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.06.2019,  
18:14
Текст:  Николай Грищенко

Видео: С-300 "Фаворит" отразил массированный удар крылатых ракет

На полигоне Ашулук в Астраханской области расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" отразили массированный ракетный удар условного противника. Крылатые ракеты имитировали сверхзвуковые ракеты-мишени "Кабан" и "Фаворит".

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Видео: пьяный поляк устроил экскурсию по городу на Т-55

"В ходе активной фазы учения с боевой стрельбой зенитчики выполнили захват, сопровождение и боевые пуски по целям", - сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Кроме того, комплексы "Панцирь-С" обеспечивали оборону С-300 во время развертывания в позиционном районе. Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов уничтожили воздушные цели Е-95, имитирующие малоразмерные дистанционно пилотируемые летательные аппараты - беспилотники.

Всего подразделения ПВО обнаружили и уничтожили в небе Астраханской области более 20 целей, выполнив одиночные и групповые пуски ракет.

Отметим, что в учениях приняли участие части противовоздушной обороны ЮВО, дислоцированных в Ростовской области и на Кубани. Всего свыше 300 военнослужащих и 30 единиц техники.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Летчики Балтфлота провели ночную дозаправку самолетов в воздухе 14:49
Блогер снял на видео секретную американскую "Зону 51" 18.06.2019
Испытания гиперзвуковой ракеты США сняли на видео 18.06.2019
учения
Фото: Vitaly V. Kuzmin/www.vitalykuzmin.net
Армия сделала невидимой Смоленскую АЭС 14:24
Ракетный комплекс "Триумф" защитил Ленобласть от удара "противника" 10:10
Какая боевая техника применяется российскими ВДВ на учениях в Сербии 18.06.2019
ПВО
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Превзойти всех: в Минобороны рассказали о новейшем вооружении Су-57 12:15
Ложные цели в виде С-300, Су-30 и Т-54/55 начали выпускать во Вьетнаме 18.06.2019
Названо принципиальное отличие С-400 от предыдущих комплексов 18.06.2019