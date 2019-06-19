Жители Волгоградской области задержаны за хищение нефти на 1,2 млн

В Волгоградской области полицейские совместно с бойцами Росгвардии задержали подозреваемых в хищении нефти из нефтепровода в Жирновском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, в группу входило шесть человек. Правоохранители установили, что подозреваемые смогли сделать врезку в нефтепровод, по ночам они приезжали в Жирновский район на арендованных машинах и перекачивали в автоцистерны нефть с помощью шланга. Затем продавали ее в Волгограде.

У задержанных изъято около 60 тонн нефти стоимостью около 1 миллиона 200 тысяч рублей. Кроме того, были обнаружены шланги, насосы, компьютеры и записи. Сейчас трое участников группы содержатся под стражей, а остальные - находятся под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ - "кража, совершенная из нефтепровода", по которому участники преступной группы могут получить наказание до 6 лет лишения свободы.