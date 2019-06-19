Свердловская область начнет поставлять в Китай торф

Предприятие из Свердловской области заключило соглашение о поставках торфа в восточные провинции Китая. Контракт был подписан в Харбине на VI Российско-Китайском Экспо.

- Долгосрочный контракт, стоимостью в 160 миллионов долларов, предусматривает, что с Урала будут поставляться торфяные смеси для повышения плодородия сельскохозяйственных полей в КНР, - сообщила сегодня министр инвестиций Свердловской области Виктория Казакова.

Добывать природное удобрение будут на северо-востоке Ржевского района. Первую партию предприниматели планируют отправить в ближайшие дни. Общий объем поставок в этом году может достичь 300 тысяч тонн.

Спрос на торфяные удобрения в Поднебесной вызван новой государственной политикой по повышению плодородности почв и направлению на продовольственную безопасность. В КНР наметился тренд на экологически чистые продукты, а сельхозугодья от интенсивного использования химических удобрений сильно истощены, их необходимо восстанавливать.

- Переговоры о контактах в области экологии продолжались около двух лет. Сейчас найдено понимание. Помимо поставок торфа, мы оговорили варианты сотрудничества с китайскими учеными по исследованию торфяных смесей, чтобы определить наиболее эффективный вариант, - пояснил Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты.

Кстати

Китайский бизнес подключился к уральской перерабатывающей промышленности. В частности, восточные партнеры заинтересовались деревообработкой. Так, более 7 процентов мирового рынка деревянных палочек для мороженого производится на совместном предприятии в Краснотурьинске. Там же налажено изготовление и деревянных палочек для еды.