Уральского диджея в розыске нашли в Крыму по афише о вечеринке

Уральского диджея, скрывавшегося от сотрудников ФСИН, задержали по афише его выступления в Крыму. Мужчина уклонялся от наказания за пьяное вождение.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко, в мае прошлого года житель Екатеринбурга был осужден мировым судом в Югре за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Он был лишен водительских прав и должен был выполнить 280 часов исполнительных работ.

Поскольку мужчина жил и работал в Екатеринбурге, то и наказание он должен был отбывать здесь. Однако на обязательные работы мужчина не пришел и по своему адресу не появлялся.

В феврале этого года сотрудники уголовно-исполнительной инспекции объявили мужчину в розыск. Сотрудники ФСИН нашли страницу осужденного в соцсети, где он был зарегистрирован как диджей. Там же была размещена афиша его выступления на открытии бара в одном из поселков Крыма.

Информация была передана в УФСИН России по Республике Крым, и диджей был задержан прямо во время своего выступления в баре.

На данный момент мужчина находится под стражей. Суд решит, изменить ли ему наказание на более строгое.