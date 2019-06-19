В Югре всероссийская акция "Горсть памяти" пройдет в Мегионе и Сургуте

22 июня, в День памяти и скорби, во всех регионах страны пройдет военно-патриотическая акция "Горсть памяти". В Югре ее мероприятия состоятся в Сургуте и Мегионе.

Как пояснила Эка Шенгелая, руководитель регионального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", именно в этих городах региона находятся официальные воинские захоронения погибших участников Великой Отечественной войны.

- В День памяти и скорби десятки тысяч жителей России соберутся возле братских могил, чтобы в торжественной обстановке набрать землю в специальные солдатские кисеты. Их оборудуют бирками с информацией о тех захоронениях, в которых была набрана эта земля, и отправят в историко-мемориальный комплекс Главного Храма Вооруженных сил России, строящегося в парке "Патриот" в Подмосковье, - рассказала Эка Шенгелая.

На территории храма будут установлены солдатские кисеты с землей, набранной на всех захоронениях погибших участников Великой Отечественной войны. Храм, возводимый Минобороны России, будет открыт в 2020 году - к 75-летию Великой Победы.

- Мы ждем, что к акции в Сургуте и Мегионе присоединятся не меньше двухсот человек - волонтеры Победы, представители власти, ветераны и общественники, - отметил начальник отдела молодежной политики департамента образования и молодежной политики Югры Дмитрий Куликов. - Вместе они возложат цветы и венки к могилам погибших, почтут память героев и наберут землю в солдатские кисеты.

Организаторами акции в Югре выступают волонтеры Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

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В Югре накануне Дня Победы проверили, как живет каждый ветеран Великой Отечественной войны.

В регионе сегодня насчитывается больше двух тысяч ветеранов, в том числе инвалиды и участники войны, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла, вдовы, узники концлагерей и гетто, созданных фашистами в годы Второй мировой войны. В течение двух месяцев в Югре проходил рейд "Как живешь, ветеран?". Сотрудники социальных служб, врачи, общественники тщательно обследовали условия, в которых живут ветераны округа. Кому-то необходимо помочь с дорогостоящими лекарствами, кому-то отремонтировать квартиру или дом, а кому-то нужно заменить устаревшую бытовую технику - проблемы каждого власти не просто поставили на особый контроль, их оперативно решили.

Отметим, в Югре действует региональный закон, на основании которого ветеранам Великой Отечественной предоставляются возможности господдержки по улучшению жилищных, социально-бытовых условий, обеспечению лекарствами.

Кроме того, в регионе ведется постоянный мониторинг здоровья ветеранов. Каждый месяц проводится их диспансерное обследование, в том числе на дому. Организована работа мультидисциплинарных бригад, которые обслуживают ветеранов, а также членов их семей, нуждающихся в патронаже медицинских и социальных работников, обучают их навыкам пользования техническими средствами реабилитации и ухода. Одиноким ветеранам, которым сложно передвигаться самостоятельно, лекарства доставляют на дом.

- Забота об этих людях - одна из главных задач государства. Мы должны знать каждого из ветеранов лично и должны помочь, если он нуждается, - подчеркнула губернатор региона Наталья Комарова.