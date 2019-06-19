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19.06.2019 18:35
Рубрика: Культура

Револьвер, из которого застрелился Ван Гог, продан за 162 тысячи евро

Текст: Мария Воронова

Револьвер, из которого, как полагают, застрелился художник Ван Гог, ушел с молотка за 162,5 тысячи евро. Об этом сообщает в своем аккаунте Twitter аукционный дом Drouot, где состоялись торги. Отмечается, что итоговая стоимость лота в несколько раз превысила оценочную, которая составляла 40-60 тысяч евро.

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"Револьвер, который Ван Гог мог использовать, чтобы покончить жизнь самоубийством, только что ушел за 162,5 тысячи евро", - написали представители аукционного дома в социальной сети. Покупатель предпочел остаться неизвестным.

Установить, принадлежало ли оружие Ван Гогу, невозможно. Дело в том, что модель револьвера Lefaucheux 25F была крайне распространена в конце XIX века, и гипотетически оружие могло принадлежать кому угодно. Револьвер, проданный накануне, в 1960 году обнаружил фермер в поле недалеко от замка во французской коммуне Овер-сюр-Уаз, где 27 июля 1890 года Ван Гог выстрелил в себя.

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Местный историк Ален Роан сравнил параметры находки (калибр, год выпуска и прочее) с записями в архивах и пришел к выводу, что именно такое оружие могло нанести рану, описанную врачом художника. Экспертиза установила, что револьвер пролежал в земле 50-80 лет и был исправен, когда владелец его обронил. И поскольку оружие, которое использовал Ван Гог, после его смерти обнаружено не было, есть все основания полагать, что выстрел именно из этого экземпляра Lefaucheux 25F оборвал жизнь художника.

Таким образом, Музей Ван Гога в Амстердаме счел эти доказательства весомыми для того, чтобы выставить револьвер в качестве экспоната.

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