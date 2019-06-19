УЕФА отклонил апелляции на выступления Мораеса за сборную Украины

Апелляционный комитет УЕФА оставил в силе решение о возможности выступления за сборную Украины натурализованного бразильца Жуниора Мораеса, сообщается на официальном сайте организации. Это решение оставляет в силе результаты матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2020, сыгранные в марте этого года.

В марте федерации футбола Португалии и Люксембурга подали жалобы в УЕФА в связи с участием Мораеса в двух матчах сборной Украины в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 против национальных команд этих двух стран, требуя засчитать соперникам технические поражения.Тогда украинские футболисты сыграли вничью с португальцами (0:0) и победили люксембуржцев (2:1).

В мае УЕФА признала правомерность выхода на поле Мораеса. В ответ на это португальская и люксембургская федерации подали апелляции, которые в результате были также отклонены.

Согласно правилам Международной федерации футбола (ФИФА), игрок может выступать за национальную команду другой страны в следующих случаях: если он или его родители, либо бабушки или дедушки родились на территории этого государства, либо он прожил в нем пять лет без перерыва. Мораес, в данный момент выступающий за донецкий "Шахтер", до отъезда в Китай в 2017 году оставался на Украине на протяжении четырех лет и восьми месяцев.