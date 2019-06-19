В Ираке ракета попала в офис ExxonMobil

Ракета попала в район офисов нефтяных компаний округа Бурджесия рядом с городом Басра на юге Ирака и взорвалась в 100 метрах от представительства американского нефтяного гиганта ExxonMobil. Двое иракских рабочих получили ранения, сообщает Arab News.

Пока что никто не взял на себя ответственности за атаку.

В Exxon уже заявили, что готовы немедленно эвакуировать весь иностранный персонал (20 человек).

Также в Бурджесия расположены офисы Royal Dutch Shell, Italian Eni и других крупных нефтяных компаний.

Согласно заявлению иракских властей, нападение не отразилось на работе по добыче нефти в районе Басры - одном из главных мест добычи углеводородов в Ираке, где находятся 15 нефтяных месторождений, на которые приходится около 60 процентов всей добычи. Ежедневно там выкачивается 3,6 миллиона баррелей.