В порту Филадельфии изъята партия кокаина на 1 млрд долларов

Одна из самых больших партий наркотиков в истории была задержана американскими правоохранителями в порту Филадельфии. Кокаин весом в 16,5 тонны оценили более, чем в 1 миллиард долларов.

"Федеральные власти изъяли примерно 16,5 тонны кокаина с большого судна в порту Packer Marine в Филадельфии​​, - передает РИА Новости заявление прокуратуры. - Это самый большой объем изъятых наркотиков за всю историю восточного округа Пенсильвания".

Экипаж судна, на котором была изъята партия наркотиков, задержан. Его принадлежность не уточняется.