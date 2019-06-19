В Софии прошел митинг против убийства животных ради продажи кожи

В центре болгарской столицы состоялся митинг, участники которого выступили за запрет ферм, зарабатывающих на продаже кожи животных. Протест прошел у здания правительства.

Митингующие заявили, что это лишь первая из целого ряда публичных акций, которые будут проходить до тех пор, пока власть не перестанет закрывать на проблему глаза.

Участники мероприятия под лозунгом "Еще один год смертей" вышли на протест с транспарантами, демонстрирующими бесчеловечное отношение к норкам, зайцам, лисицам, шиншиллам и другим животным. "Когда властью управляют бизнес-интересы, справедливость, гуманность и мораль исчезают!" - написано на одном из плакатов.

22 июня исполнится год с момента внесения в парламент законопроекта с требованием признать преступным содержание и убийство зверей ради продажи их кожи, изделия из которой пользуются большим спросом. Инициатива все еще не была рассмотрена депутатами.