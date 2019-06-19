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19.06.2019,  
14:09
Текст:  Николай Грищенко

Видео: пьяный поляк устроил экскурсию по городу на Т-55

Житель польского городка Паенчно в Лодзинском воеводстве устроил для своих знакомых ночную экскурсию на танке Т-55. Машина арестована полицейскими и отправлена на штрафную стоянку.

Фото: ГК "Ростех"
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Как сообщает польское издание Twoje Pajeczno, инцидент произошел в ночь на 14 июня. В городскую комендатуру поступило сообщение от местных жителей, что по ночному городу ездит танк с людьми на броне. Прибывшие полицейские обнаружили на улице Мицкевича припаркованный танк, а также одного из "пассажиров" и механика-водителя, который находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.

Выяснилось, что танк Т-55 транспортировали для проведения профилактических работ. Однако тягач сломался и тогда 49-летний мужчина решил устроить поездку по улицам Паенчно. Кроме того, оказалось, что подвыпивший танкист не имел права управлять бронемашиной, а танк не был застрахован.

Полицейские с трудом погрузили 36-ти тонную бронемашину на платформу и отправили ее на штрафную стоянку. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы за езду в пьяном виде, а за создание опасности ДТП - до восьми лет.

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