Володин: Все нормативные акты по нацпроектам надо принять до конца года

Нормативная база для реализации национальных проектов должна быть сформирована в течение этого года, чтобы с самого начала следующего реализация целей развития шла полным ходом, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В среду он выступил на открытии III Форума социальных инноваций регионов, который проходит в Москве на ВДНХ.

В мероприятии принимают участие 3000 представителей всех субъектов Российской Федерации, среди которых представители органов власти, социально ориентированных НКО, бизнеса, институтов развития, науки, экспертного сообщества, волонтерского движения. Основная тема этого года - роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы.

"Мы считаем, и этот вопрос обсуждали с президентом, он нас поддержал, и в правительстве - нормативная база должна формироваться в течение текущего года - до начала следующего, чтобы обеспечить запуск финансирования реализации проектов, начиная с января", - заявил спикер нижней палаты российского парламента.

"Было бы правильно, чтобы эта нормативная база включала в себя не только период календарного года, а была рассчитана на несколько лет. Это позволит нам уже со следующего года без раскачки начинать реализацию проектов буквально сразу после новогоднего праздника", - добавил он.