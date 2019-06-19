Новости

В Сети появилась видеосъемка обстрела Донецка украинскими силовиками 20:04
Евросоюз продлит санкции против РФ еще на полгода 20:01
"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с Хуаном Матой 19:50
На окраине Петербурга в кустах нашли новорожденную девочку 19:48
"Пожиратели плоти": названа новая опасность пляжного отдыха 19:40
В Москве прошла жеребьевка чемпионата Европы по пляжному волейболу 19:37
В Крыму объяснили слова Порошенко о возможном отказе от Крыма 19:22
В Минэкономразвития скорректировали прогноз по инфляции 19:16
Российские и белорусские десантники проведут учения со спецназовцами из Египта 19:15
Названы самые популярные в Москве мотоциклы 19:06
Заседание контактной группы по Украине не принесло ощутимого прогресса 19:05
На Каспийской флотилии из-за аномальной жары объявили сиесту 19:05
В Астраханской области проверят организацию ЕГЭ после скандала с ручками 18:53
Покинувший СКА Патрик Херсли перешел в "Спартак" 18:40
Револьвер, из которого застрелился Ван Гог, продан за 162 тысячи евро 18:35
Вышел трейлер сериала "Пацаны" от авторов "Проповедника" 18:30
Бандераса и Тото Кутуньо пригласили сниматься в российских фильмах 18:30
В Петербурге пройдет крупнейшее событие года в области туризма 18:29
Косачев рассказал, как Россия планирует восстанавливать свои права в ПАСЕ 18:25
Цукерберг зарегистрируется в "Одноклассниках" 18:16
В Подмосковье подросток ударил полицейского ножом 18:15
Видео: С-300 "Фаворит" отразил массированный удар крылатых ракет 18:14
Дания ответила, какой вариант "Северного потока-2" считает наиболее приемлемым 18:10
Луис Энрике покинул сборную Испании 17:56
Шойгу: ПРО Москвы модернизируют к 2022 году 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
"РГ" публикует поправки об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
19.06.2019 19:05
Рубрика: В мире

Заседание контактной группы по Украине не принесло ощутимого прогресса

Текст: Юрий Сизов
Встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершила свою работу в белорусской столице 18 июня без ожидаемого прогресса. Предыдущая встреча, как уже сообщал "СОЮЗ", состоялась две недели назад - 5 июня.

Более того, стороны переговоров по ситуации на Донбассе так и не пришли к единому мнению даже по тексту совместного заявления о "хлебном перемирии". Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик. Его реакцию по итогам заседания излагает БЕЛТА.

Сайдик был вынужден с сожалением констатировать, что "разведения сил и средств в районе Станицы Луганской - намерение начать его, высказанное сторонами две недели назад, пока не было осуществлено". Причинами тому, по его мнению, "стали нарушения режима прекращения огня. И они появились после того, как стороны высказали это намерение. До того нарушений довольно долго не было", - признал дипломат.

Правда, у него остается ощущение, что стороны действительно хотят разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Он даже выразил осторожную надежду, что оно состоится, однако точную дату называть Сайдик не стал.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
В Кремле заявили об ожиданиях от Киева по Минским договоренностям

Похожая ситуация наблюдается и по вопросу перемирия, признал спецпредставитель ОБСЕ. Оно, по его словам, совместно с широкой противоминной деятельностью, "необходимо гражданскому населению, проживающему в зоне конфликта. Оно нужно детям, у которых недавно закончился учебный год. Дети имеют право на каникулы без страха".

Он выразил предположение, что соглашение о прекращении огня будет достигнуто во время следующей встречи контактной группы либо даже до этого момента. Эти вопросы сегодня были в центре внимания подгруппы по безопасности. Работа над ними будет продолжена, кратко пояснил дипломат.

Что касается работы экономической группы, то она особое внимание уделила в течение дня вопросам водоснабжения в Донецкой и Луганской областях по обе стороны от линии соприкосновения. Кроме того, "была начата дискуссия об устранении препятствий для экономических отношений через линию соприкосновения, но говорить о деталях преждевременно", - сообщил Сайдик.

Гуманитарная подгруппа, отметил он, продолжила обсуждение вопросов, связанных с обменом удерживаемыми, поиском пропавших без вести. Рассматривались и возможности улучшения условий пересечения линии соприкосновения через пункт пропуска в Станице Луганской.

Отвечая на вопрос о том, стала ли атмосфера переговоров активнее после избрания нового президентом Украины, дипломат дал положительный ответ, но не стал его на этот раз конкретизировать.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы пройдет в Минске 2 июля.

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ озвучил заявление о выводах по крушению Boeing над Донбассом
В Крыму объяснили слова Порошенко о возможном отказе от Крыма
Кремль: Власти регионов начали решать проблемы до "Прямой линии"
Медведев ограничил рост цен на коммунальные услуги уровнем инфляции
Денис Глушаков официально покинул "Спартак"