Заседание контактной группы по Украине не принесло ощутимого прогресса

Встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершила свою работу в белорусской столице 18 июня без ожидаемого прогресса. Предыдущая встреча, как уже сообщал "СОЮЗ", состоялась две недели назад - 5 июня.

Более того, стороны переговоров по ситуации на Донбассе так и не пришли к единому мнению даже по тексту совместного заявления о "хлебном перемирии". Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик. Его реакцию по итогам заседания излагает БЕЛТА.

Сайдик был вынужден с сожалением констатировать, что "разведения сил и средств в районе Станицы Луганской - намерение начать его, высказанное сторонами две недели назад, пока не было осуществлено". Причинами тому, по его мнению, "стали нарушения режима прекращения огня. И они появились после того, как стороны высказали это намерение. До того нарушений довольно долго не было", - признал дипломат.

Правда, у него остается ощущение, что стороны действительно хотят разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Он даже выразил осторожную надежду, что оно состоится, однако точную дату называть Сайдик не стал.

Похожая ситуация наблюдается и по вопросу перемирия, признал спецпредставитель ОБСЕ. Оно, по его словам, совместно с широкой противоминной деятельностью, "необходимо гражданскому населению, проживающему в зоне конфликта. Оно нужно детям, у которых недавно закончился учебный год. Дети имеют право на каникулы без страха".

Он выразил предположение, что соглашение о прекращении огня будет достигнуто во время следующей встречи контактной группы либо даже до этого момента. Эти вопросы сегодня были в центре внимания подгруппы по безопасности. Работа над ними будет продолжена, кратко пояснил дипломат.

Что касается работы экономической группы, то она особое внимание уделила в течение дня вопросам водоснабжения в Донецкой и Луганской областях по обе стороны от линии соприкосновения. Кроме того, "была начата дискуссия об устранении препятствий для экономических отношений через линию соприкосновения, но говорить о деталях преждевременно", - сообщил Сайдик.

Гуманитарная подгруппа, отметил он, продолжила обсуждение вопросов, связанных с обменом удерживаемыми, поиском пропавших без вести. Рассматривались и возможности улучшения условий пересечения линии соприкосновения через пункт пропуска в Станице Луганской.

Отвечая на вопрос о том, стала ли атмосфера переговоров активнее после избрания нового президентом Украины, дипломат дал положительный ответ, но не стал его на этот раз конкретизировать.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы пройдет в Минске 2 июля.