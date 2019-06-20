Администрация Панамского канала введет ограничение на тоннаж судов

Администрация Панамского канала приняла решение ограничить тоннаж судов в связи с обмелением водной артерии из-за длительной засухи. Специалисты фиксируют снижение уровня воды в искусственном озере Гатун, питающем канал, сообщает деловое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Прежде всего, это касается больших судов из США и Китая, которые будут проходить канал с меньшим количеством груза. В обычное время осадка кораблей составляет 15,2 метра, пояснил представитель администрации Карлос Варгас. По его словам, это приведет к финансовыми потерями для всех. В 2018 году финансовый оборот, связанный с использованием канала, составил порядка 2,8 миллиарда долларов.

Специалисты не исключают, что при сохранении ограничения на проход судов на длительный период, придется воспользоваться для сообщения между Азией и восточным побережьем США услугами Суэцкого канала. А это существенно увеличит время пути и, соответственно, потери для бизнеса.