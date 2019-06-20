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20.06.2019,  
10:43
Текст:  Олег Корякин

Без единого выстрела: в США рассказали о роли С-400 в гибридной войне

Западные аналитики назвали истинную причину, по которой НАТО следует опасаться системы С-400.

В издании RealClearDefense вышла статья, в которой российский ЗРК С-400 рассматривается в несколько неожиданном ракурсе.

Вначале автор Адам Кэбот отмечает, что внимание мировых СМИ давно приковано к комплексам дальнего радиуса действия С-400. Много говорится о впечатляющих возможностях ЗРК в борьбе с боевыми самолетами, крылатыми и баллистическими ракетам.

Впрочем, отмечает эксперт, система еще не прошла испытания в боевых условиях.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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Однако при этом немногие осознают, что С-400 является еще и эффективным стратегическим оружием. И оно, как следует из размышлений автора, уже давно пущено в ход. Речь идет о гибридной войне.

Во-первых, в условиях санкций Россия получает экономическую выгоду от продажи комплекса. А в числе реальных и потенциальных покупателей ЗРК С-400 уже есть Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар.

Реализация высокотехнологичного оружия позволяет Росси диверсифицировать экономику, сокращая зависимость от экспорта природных ресурсов. К тому же деньги, вырученные в этой сфере, пойдут на финансирование дорогостоящих программ по модернизации армии.

Во-вторых, С-400 положительно влияет на престиж и международный статус страны. Комплекс является наглядным примером того, что Россия способна разрабатывать самое передовое оружие. А, значит, с ней надо считаться.

В-третьих, приобретение С-400 Пекином укрепляет военные связи между Россией и Китаем.

Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости
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Наконец, в-четвертых, продажа российских систем Турции, демонстрирует эффективность С-400 как инструмента гибридной войны.  Сделка вносит серьезный раскол в НАТО. С-400. Причем все это, подчеркивает аналитик, "происходит без единого выстрела". "Развертывание российских ЗРК с ее мощными радарами на территории НАТО будет значительной победой Путина, если эта сделка состоится".

А если США из-за этого откажутся поставлять Турции истребители F-35 и Анкара восполнит пробел российскими самолетами, Россия выиграет еще в большей степени.

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