Экс-глава Интерпола признался в получении взяток

Бывший руководитель Интерпола и экс-заместитель министра общественной безопасности КНР Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток и злоупотреблении служебным положением.

Высокопоставленный чиновник в общей сложности получил более 14 миллионов юаней (около 2,1 миллиона долларов США), передает издание The South China Morning Post.

По некоторым данным, китаец совершал преступления в период с 2005 по 2017 годы во время нахождения на различных должностях. Мэн Хунвэй продвигал интересы отдельных компаний и людей за внушительные денежные вознаграждения и дорогие подарки. Приговор в отношении экс-главы Интерпола будет оглашен позднее.

Напомним, что Мэн Хунвэй таинственно исчез в сентябре прошлого года. В последний раз его видели выходящим из собственного дома во французском Лионе. Известно, что через мессенджер он послал своей жене сообщение - "жди моего звонка". Рядом с текстом было изображено эмодзи с ножом. Супруга китайца Мэн Грейс, опасаясь за судьбу мужа, заявила о его пропаже в полицию. Женщине была предоставлена защита.

Позже стало известно, что Мэн Хунвэя задержали правоохранительные органы Китая. В Пекине подтвердили, что в его отношении проводится расследование.

В марте этого года Мэн Хунвэй был исключен из Коммунистической партии Китая и лишен всех государственных постов "за серьезное нарушение закона и дисциплины".