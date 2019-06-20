Германия призвала Киев тщательно расследовать убийство журналиста Комарова

В правительстве Германии призвали украинские власти предпринять все меры для тщательного расследования убийства журналиста Вадима Комарова. Соответствующее заявление сделала уполномоченный кабинета министров ФРГ по правам человека Бербель Кофлер.

"Я призываю новое руководство и представителей всех политических уровней Украины серьезно относиться к насилию и репрессиям против журналистов и активистов. Ожидаю, что украинские органы безопасности тщательно расследуют этот инцидент", - отметила Кофлер, которую цитирует официальный сайт германского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, нападения на журналистов на Украине в последние годы участились. Накануне стало известно о смерти жестоко избитого на Украине в начале мая журналиста Вадима Комарова. Он умер в больнице от полученных травм, не приходя в сознание.

"Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты - именно профессиональная деятельность Вадима Комарова", - подчеркнул глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.