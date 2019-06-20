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Из финала "Игры престолов" вырезали лучшую сцену

Новости
    20.06.2019, 15:30
Текст:   Олег Усков

Фэнтези-эпик "Игра престолов" закончился месяц назад, и страсти вокруг финала шоу, который устроил далеко не всех, поулеглись. Но не легли на дно - яростное обсуждение продолжается в Сети. Время от времени подпитываемое новыми деталями.

В частности, заслуженный режиссер Мигель Сапочник, постановщик "Битвы бастардов", "Сурового дома" и снимавшейся полтора месяца "Долгой ночи", резонансного третьего эпизода восьмого сезона, стал гостем подкаста портала IndieWire Filmmaker Toolkit, где на протяжении почти двух с половиной часов рассказывал про цеховую "кухню" ИП и вспоминал, как он начал свой путь на шоу. Среди прочего, поведав ряд действительно поразительных моментов.

Фото: youtube.com/ GameofThrones
Стартовали съемки приквела "Игры престолов"

Например, в "Долгой ночи" была сцена сражения… дракона-зомби Короля Ночи со стаей из пятидесяти лютоволков! Которую при окончательном монтаже полностью безжалостно вырезали. Со словами "в эпизоде и так навалом разного сумасшествия, так что, пожалуй, это будет уже слишком".

Кроме того, как признался Мигель, на стадии подготовки серии он планировал убить в ней "вообще всех", в частности - с порога пустить в расход бедного Джораха: "король френдзоны", по замыслу режиссера, должен был полечь в захлебнувшейся конной атаке дотракийцев. Но продюсеры, Бениофф и Уайсс, запротивились, решив, что такое будет лучше приберечь для финала - для "Колоколов".

При этом Сапочник заметил, что найти общий язык с шоураннерами ему вообще далеко не сразу удалось - постановщику понадобилось время, чтобы понять, чего от него пытаются добиться эти двое. В результате он все-таки добился полной творческой свободы на "Битве бастардов". И стяжал благодаря ей "Эмми" - "телевизионный "Оскар".

Плюс Мигель вновь прояснил свою позицию по "Долгой ночи", которую упрекали, среди прочего, в излишней затемненности: по словам Сапочника, проблема большинства современных боевиков в том, что они надуманны и искусственны, в то время как он - сторонник естественности и пытался добиться максимальной реалистичности. А зритель, глупенький, не оценил.

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