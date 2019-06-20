Кабмин направит регионам 4 млрд рублей для увеличения числа мест в яслях

Дополнительные 4 миллиарда рублей будут направлены в 40 регионов страны на создание новых мест в ясельных группах, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Средства выделяются в результате корректировки ряда субсидий.

Важно, заметил глава кабмина, чтобы деньги использовались максимально эффективно - чтобы появлялись новые места.

"Чтобы просто все, кто хочет использовать эти возможности, могли бы без проблем отдать ребенка в ясли", - подчеркнул премьер.