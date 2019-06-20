МИД РФ предостерег от развязывания конфликта в Персидском заливе

Москва опасается развязывания нового конфликта в Персидском заливе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Это недопустимо", - заявил дипломат, которого цитирует РИА Новости. По его словам, необходимо приложить максимум усилий для стабилизации обстановки в регионе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после инцидента в Оманском заливе, где 13 июня было совершено нападение на два нефтяных танкера. Вашингтон обвинил в произошедшем Иран, сославшись на разведданные. В Тегеране отвергли свою причастность к инциденту.

Позже стало известно о планах США направить дополнительный воинский контингент в регион. По некоторой информации, Белый дом откомандирует туда одну тысячу военнослужащих, а также батальон с зенитными ракетными комплексами Patriot, пилотируемыми самолетами-разведчиками и беспилотниками.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео в общении с журналистами не исключил силового сценария в отношении Ирана. По его словам, Вашингтон рассматривает различные варианты решения проблемы, в том числе военный.

На Смоленской площади призвали Вашингтон отказаться "от игры мускулами" и сохранять хладнокровие. "Направление США дополнительных сил и средств на Ближний Восток ведет к дестабилизации, пока не поздно, им пора остановиться", - резюмировал Рябков.