О чем кричат гиганты: Впервые в истории записана песня японского кита

Ученые впервые записали пение японского кита - одного из самых редких на планете. Популяция это вида насчитывает всего 30 особей.

Исследователи Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) с помощью заякоренных акустических регистраторов записали пение одного из самых редких китов на планете - японского. Ученым удалось зарегистрировать повторяющиеся звуки в северной части Тихого океана - в Беринговом море. Певцами оказались особи мужского пола.

Впервые зафиксировать пение японского кита удалось во время экспедиции в 2010 году. Как рассказала в интервью Associated Press специалист NOAA Fisheries, морской биолог Джессика Крэнс, тогда исследователи не смогли идентифицировать странные звуковые паттерны. Они лишь предположили, что это может быть японский кит, однако подтвердить догадку визуально им не удалось. Лишь спустя семь лет - в 2017 году - регистраторы на буях вновь зафиксировали одну из китовых песен. Исследователи смогли записать звук одновременно на четырех буйках - так им удалось определить примерное местоположение "певца". Более того, поющую особь удалось сфотографировать - предположение, что звуки издает японский кит, подтвердилось.

Всего в течение восьми лет ученым удалось зафиксировать четыре различных типа песен в разных местах Берингова моря. Как сообщают исследователи NOAA в своей научной статье, они состоят из 1-3 повторяющих фраз. Звуки, которые чаще всего издают японские киты, похожи на выстрел. Три из четырех песен также содержали стоны, низкочастотные зовы, крики и трели.

- Это серия звуков, которые воспроизводятся стереотипно, регулярно и повторяются снова и снова, - рассказала Джессика Крэнс. Она также заметила, что песни японских китов по структуре и времени исполнения напоминают песни атлантического моржа - только стучащие звуки в них заменены на "выстрелы".

"Репертуар" китов оставался неизменен на протяжении всего времени наблюдения. Ученые отмечают, что находясь в одном месте, разные особи "исполняют" только разные песни. Одновременно один и тот же ритм удалось зафиксировать только однажды - в этот момент два японских кита находились в удаленных друг от друга местах.

На данный момент известно, что исполнителями всех зафиксированных песен являются самцы японского кита. Однако ученым по-прежнему неизвестно, могут ли петь женские особи этого вида. Возможно, что поющие "кавалеры" таким образом пытаются привлечь "даму". Открытие по-прежнему оставляет больше вопросов, чем ответов.

Отдаленное Берингово море сильно усложняет изучение японских китов. Их ареал обитания во многом остается неизвестным. За несколько лет своих летних путешествий исследователи NOAA Fisheries почти не видели японских китов. По словам Джессики Крэнс, одну из особей, предположительно, "подростка" удалось заметить в 2017 году. А вот мать с детенышами видели в последний раз в 2004 году.

Как сообщает NOAA Fisheries, японские киты были первыми, на кого активно велась охота. На данный момент они находятся под угрозой исчезновения. В 2010 году исследователи провели подсчет японских китов - в Беринговом море осталось всего 30 особей. Японские киты не имеют спинного плавника и обладают коренастым черным телом с белыми пятнами внизу. У них очень широкая спина и плавники в форме весла. Все они имеют мозоли - шероховатые участки эпидермиса (кожи), покрытые скоплениями сотен маленьких циамид. В основном японские киты встречаются в прибрежных и шельфовых водах, но иногда их можно заметить в открытом море. Чаще всего этот вид наблюдают в Охотском море и у Курильских островов к востоку через Берингово море, а также от Алеутских островов до Аляскинского залива.