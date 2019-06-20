Один к трем: как Суворов при Козлуджи турецкую армию разбил

На северо-востоке Болгарии есть небольшой городок Суворово, который любителям истории больше известен под названием Козлуджи. Здесь 20 июня 1774 года произошла битва, решившая судьбу шестилетней войны между Оттоманской портой и Россией: корпус генерал-поручика Александра Суворова разбил турецкую армию рейс-эфенди Хаджи-Абдул-Резака. После разгрома турецкий султан был вынужден окончить войну и "на вечные времена" признать независимость Крыма.

Сражение произошло во время наступления дунайской армии фельдмаршала Румянцева на Шумлу. Части генерал-поручика Михаила Каменского утром 20 июня 1774 вошли в деревню Юшенлы. Здесь к ним присоединился 14-ти тысячный корпус Суворова, прошедший для этого ночью около 20 километров. Дальше путь лежал через Делиорманский лес, за которым у селения Козлуджи расположилась турецкая армия численностью свыше 40 тысяч человек.

Благодаря реляциям историкам удалось составить четкую хронологию сражения. Военные действия начались в полдень. Казаки под командованием секунд-майоров Федора Козляинова и Василия Арцыбашева на выходе из леса столкнулись с турецкой конницей. Генерал-поручик Каменский описал в донесении, как они с Суворовым стали свидетелями бегства врага перед казаками, "вся наша кавалерия неуправляемо стала поспешать для преследования", а затем была атакована превосходящими силами турок в узком дефиле.

Отступление русской конницы грозило обернуться катастрофой. Суворов решил немедленно, прямо с марша, бросить в бой гренадеров и егерей. Причем, как писал в своих воспоминаниях Александр Васильевич: "люди наши шли во всю ночь и не успели принять пищу, как и строевые лошади напоены не были". Тем не менее солдаты не подвели и отразила три атаки турецкой конницы и албанской пехоты.

После чего русские войска перешли в контратаку и через лес прорвались к турецкому лагерю у Козлуджи. Здесь на помощь утомленным войскам Суворова пришла природа. "Шли мы лесом девять верст, и, по выходе из него, упал сильный дождь, которой наше войско ободрил, противному ж мокротою причинил вред", - пишет Суворов.

Турецкие батареи, составленные из новейших пушек французского изготовления, попытались огнем остановить наступление русских войск, но были захвачены кавалерий и пехотой. Паника охватила янычар, а следом за ними всю турецкую армию. Главнокомандующий Хаджи-Абдул-Резак, вздымая над головой Коран, пытался остановить бегущих солдат, но янычары не слушались и даже стреляли в него, желая завладеть его конем.

В ходе сражения суворовские чудо-богатыри с боем прошли более 16 километров, захватили турецкий лагерь, 107 знамен и 29 пушек. При этом русские потеряли 57 человек убитыми и 134 ранеными, а турки из 40-тысячного корпуса - 500 человек убитыми и 100 пленными. Армия Османской империи оказалась рассеяна и турецкий султан был вынужден через месяц заключить Кючук-Кайнарджийский мирный договор.

В память о славной победе в 1934 году болгарское село переименовали в Суворово. В городе создан музей и воздвигнуты два памятника - павшим в войне за объединение Болгарии и павшим русским солдатам под командованием генерала Суворова.