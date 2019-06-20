Пекин выступает за более высокий уровень сотрудничества с Минском

В Пекине не исключают возможности дальнейшего расширения горизонтов сотрудничества с Беларусью и выступают за его выход на новый, еще более высокий уровень. Эту позицию Поднебесной изложил 20 июня глава китайской дипмиссии в Беларуси Цуй Цимин на заседании дискуссионного клуба, приуроченном к 70-летию образования КНР.

Напомнив, что обе страны являются всесторонними стратегическими партнерами, посол подчеркнул, что "благодаря личному участию председателя КНР Си Цзиньпина и президента Беларуси Александра Лукашенко китайско-белорусские отношения находятся на высоком уровне".

Говоря об успехах своей страны за 70 лет со дня ее основания, высокопоставленный дипломат обратил внимание участников встречи, что за этот период КНР достигла масштабных успехов по всем направлениям: началась новая эпоха развития социализма с китайской спецификой. "Мы создали эффективную систему народного хозяйства, вышли на скорость развития, новую для мирового экономического развития. Китай по уровню ВВП в минувшем году занял второе место в мире", - напомнил Цуй Цимин.

Впечатляют достижения китайских ученых и на международной арене.

"Высокотемпературная сверхпроводимость, нанотехнологии и другие прорывы в фундаментальной науке, супергибридный рис, высокопроизводительные компьютеры и другие инженерные достижения обеспечивают мощную поддержку экономического и социального развития страны", - сообщил посол.

По его словам, "строительство инициативы "Пояс и путь" - новый стиль открытости Китая внешнему миру. С момента ее выдвижения КНР совместно с другими странами, в том числе Беларусью, способствует политическому общению, расширению экономической инфраструктуры сотрудничества, беспрепятственной торговле.

"Пояс и путь", полагают в Пекине, не только экономическое сотрудничество, но и "важный способ совершенствования модели глобального развития и управления, содействия здоровому развитию экономической глобализации".