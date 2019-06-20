Постпред РФ заявил о массовом минировании Донбасса украинскими военными

Украинские военнослужащие активно минируют территорию Донбасса. Об этом рассказал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"В нарушение решения Контактной группы о противоминной деятельности от 3 марта 2016 году ВСУ активно обустраивают минами местность в Донбассе", - заявил дипломат, которого цитирует ТАСС.

По его словам, жертвами минных ловушек зачастую становится мирное население. "Седьмого июня недалеко от подконтрольной ВСУ Попасной на мине подорвались два фермера, обрабатывавшие поле на тракторе. Оба выжили лишь чудом", - привел пример Лукашевич.

Российский постпред отметил, что недавно в окрестностях Красногоровки cпециальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ обнаружила порядка 1,7 тысячb мин вблизи позиций ВСУ. Кроме того, в мае рядом с населенным пунктом Пищевик СММ выявила свыше 3 тысяч мин.

Александр Лукашевич раскритиковал украинские власти за отсутствие практических шагов на пути установления мира на востоке страны. "Ситуация на Украине продолжает оставаться неутешительной, Киев пока не предпринимает практических шагов по установлению мира на востоке страны. В Донбассе продолжают стрелять", - резюмировал он.