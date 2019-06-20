Путин рассказал, возможно ли в России возвращение к социализму

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал возможность возвращения страны к социализму, назвав это маловероятным.

"Социализм в полном объеме - это мое личное мнение - [вернуть] маловероятно. Это только через очень тяжелые внутренние конфликты возможно. Но нужны ли нам эти конфликты?", - заявил глава России в ходе телепрограммы "Прямая линия с Владимиром Путиным".

Однако, по его мнению, социалистически настроенные силы имеют возможность контроля над государством и властью, так как "любая легальная политическая сила в ходе открытой политической дискуссии, обращаясь к населению, способна завоевать его симпатии и утвердиться в верхних эшелонах власти".

При этом российский лидер напомнил, что элементы государственного регулирования в РФ уже существуют.

Напомним, сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным".