На выходные для проезда автотранспорта закроют Ильинку

В выходные дни нельзя будет проехать по улице Ильинка, ее закроют для проезда транспорта. Об этом сообщает департамент капремонта Москвы.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента, закрытие продлится с 00.00 22 июня по 6 тура 24 июня. В это время здесь пройдут работы по комплексному благоустройству территории.

Например, здесь намечено провести устройство кабельной канализации, проложить сеть водостока и установить бордюрный камень. Так как здесь высокая насыщенность инженерными коммуникациями под проезжей частью дороги, решено было не вводить ограничения, а полностью перекрыть улицу для движения транспорта. В работе будет задействовано 9 экскаваторов-погрузчиков, 4 погрузчика Bobcat, 7 самосвалов, 2 единицы спецтранспорта, а также поливочная и уборочная техника. Выполнять работы на стройплощадке будут более 90 человек. Объехать улицу Ильинка можно будет по Театральному и Китайгородскому проездам, Большому Черкасскому переулку, Новой площади, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту и Москворецкой набережной. Для водителей будут выставлены щиты с информацией о перекрытии улицы Ильинка.