Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Секретная Lada попала в смертельное ДТП 09:20
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов 07:38
Новый кроссовер Renault Triber: семь мест и всего четыре метра 01:01
Skoda готовит Kodiaq к скорому обновлению 00:32
20.06.2019 13:09
Рубрика: Дороги

На выходные для проезда автотранспорта закроют Ильинку

Текст: Ирина Огилько
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

В выходные дни нельзя будет проехать по улице Ильинка, ее закроют для проезда транспорта. Об этом сообщает департамент капремонта Москвы.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента, закрытие продлится с 00.00 22 июня по 6 тура 24 июня. В это время здесь пройдут работы по комплексному благоустройству территории.

Фото: Сергей Бабкин/РГ
Сергей Собянин открыл еще четыре новых станции метро

Например, здесь намечено провести устройство кабельной канализации, проложить сеть водостока и установить бордюрный камень. Так как здесь высокая насыщенность инженерными коммуникациями под проезжей частью дороги, решено было не вводить ограничения, а полностью перекрыть улицу для движения транспорта. В работе будет задействовано 9 экскаваторов-погрузчиков, 4 погрузчика Bobcat, 7 самосвалов, 2 единицы спецтранспорта, а также поливочная и уборочная техника. Выполнять работы на стройплощадке будут более 90 человек. Объехать улицу Ильинка можно будет по Театральному и Китайгородскому проездам, Большому Черкасскому переулку, Новой площади, Москворецкой улице, Большому Москворецкому мосту и Москворецкой набережной. Для водителей будут выставлены щиты с информацией о перекрытии улицы Ильинка.

#дороги