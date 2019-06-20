Низкой зарплатой учительницы из Орла занялся СК

Орловские следователи проводят проверку по обращению учительницы на "Прямую линию" с президентом России, сообщили в региональном управлении СКР.

Педагог пожаловалась Путину на свою низкую зарплату - 10 тысяч рублей.

- Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит формирование фонда оплаты труда работников образования в регионе, - рассказала представитель управления СКР по Орловской области Юлия Дорофеева.

В ходе "Прямой линии" на низкую зарплату пожаловался и пожарный из Калининградской области. Владимир Путин заметил, что прожиточный минимум в России поднят до 11280 рублей и меньше него зарплата быть не должна.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"