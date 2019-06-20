Новости

Скончался видный советский дипломат Леонид Замятин 14:12
Мэром Курска избран Виктор Карамышев 14:12
Первую партию косаток и белух вывезли из "китовой тюрьм" 14:09
Низкой зарплатой учительницы из Орла занялся СК 14:06
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов 13:55
Патрульный корабль ЧФ "Василий Быков" покинул испанский порт Сеута 13:51
В Заполярье проверят жалобу на зарплаты врачей после "Прямой линии" 13:49
Путин: Проблема компенсаций по льготной ипотеке решена 13:48
Масштабную модернизацию московских поликлиник начнут в этом году 13:44
Уголовное дело бывшего врио мэра Махачкалы передано в суд 13:44
Патрушев рассказал, что будут обсуждать на встрече Россия-США-Израиль 13:42
Путин объяснил падение доходов россиян 13:40
Губернатор Приангарья отчитался о работе правительства в 2018 году 13:31
В Симферополь вынужденно вернулся летевший в Санкт-Петербург самолет 13:30
Президент РФ поручил ЦБ не допустить раздувания "кредитного пузыря" 13:28
В Болгарии ужесточили закон о борьбе с шумом 13:24
Путин назвал приоритетные вопросы развития здравоохранения 13:21
В Хакасии напавшего на журналиста чиновника заподозрили в махинациях 13:21
Сотрудник российского торгпредства погиб в ДТП в Норвегии 13:20
В Архангельске открыли морскую "дорогу" в Нарьян-Мар 13:19
Яд смертельно опасной рыбы может заменить обезболивающие 13:12
На выходные для проезда автотранспорта закроют Ильинку 13:09
В Петербурге завели дело по факту обнаружения в кустах новорожденной 13:06
Жительница Рославля попросила Путина решить вопрос с нехваткой врачей 13:04
В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
20.06.2019 14:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Низкой зарплатой учительницы из Орла занялся СК

Текст: Антон Валагин (Орел)

Орловские следователи проводят проверку по обращению учительницы на "Прямую линию" с президентом России, сообщили в региональном управлении СКР.

В Заполярье проверят жалобу на зарплаты врачей после "Прямой линии"

Педагог пожаловалась Путину на свою низкую зарплату - 10 тысяч рублей.

- Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит формирование фонда оплаты труда работников образования в регионе, - рассказала представитель управления СКР по Орловской области Юлия Дорофеева.

В ходе "Прямой линии" на низкую зарплату пожаловался и пожарный из Калининградской области. Владимир Путин заметил, что прожиточный минимум в России поднят до 11280 рублей и меньше него зарплата быть не должна.

Сайт "РГ" ведет онлайн-трансляцию "Прямой линии с Владимиром Путиным"

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область Орел "Прямая линия с Владимиром Путиным"-2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Беспилотник США летел над Ираном без опознавательных сигналов
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов
В Раде пожаловались на поддержку Макроном возвращения России в ПАСЕ
В Малайзии указали на антироссийский характер доклада по делу MH17