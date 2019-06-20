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20 июня 2019 г. 12:45
Общество
Текст: Ирина Огилько

О чем расскажет надпись на значке дворника

Фото: mos.ru
Фото: mos.ru

На берегу Яузы во время раскопок обнаружили редкий артефакт - значок на фуражку дворника конца 19 века. Об этом рассказали в пресс-службе департамента культурного наследия столицы.
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Как пояснили в департаменте, это редкая находка, несмотря на то, что такие значки появились в городе с 1879 года и почти все дворники города носили их на своих фуражках до революции 1917 года.

- Этот значок, как и подобные ему, металлический, и сохранился он частично из-за ржавчины, прочитать на нем можно надпись Дворник №4, д. Нилов, - поясняет руководитель департамента Алексей Емельянов. - Сейчас археологи занимаются его расшифровкой.

Как пояснил Емельянов, нашли артефакт в районе Серебрянической набережной. Помимо этой находки обнаружены были старинная столовая посуда: стеклянный стакан, оловянная тарелка европейского производства - а это предмет роскоши для тех времен, правда, как не исключают археологии, это может быть и хорошая подделка под работу английских или германский мастеров. Что касается стакана, то найдены были расколотые кусочки, и лишь собрав их воедино, был обнаружен красивый гравированный орнамент. Когда работа реставраторов и археологов завершится, предметы поступят на хранение в один из столичных музеев.

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Напомним, что на Серебрянической набережной в 17 веке была казенная слобода, где жили мастера денежного Серебряного двора, отсюда и название улицы. Позднее, в 18 веке, берега заселили беглые крестьяне, каторжане и так называемыми лихими людьми.

Кстати, среди артефактов здесь же нашли медные пряжки, литейные формочки, нательные кресты, серьги и перстни, а также шведскую монету 1601 года и счетный жетон. Такие жетоны делали в Нюрнберге и использовали их с купцами для расчетов, но в нашей стране такие пластинки считались украшением.

Темы дня:
#Москва
#археологические находки
#XIX век
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