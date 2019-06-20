В Хабаровском крае загорелась лесопилка

Сегодня днем в городе Вяземский Хабаровского края загорелась лесопилка.

Выехавшие на место пожарные выяснили, что пламенем объято отдельно стоящее кирпичное здание на улице Орджоникидзе.

"В 14.35 благодаря слаженной работе огнеборцы ликвидировали открытое горение. В настоящий момент продолжается дотушивание и разборка конструкций", - сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

По предварительным оценкам, площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.

Информации о пострадавших нет.

В тушении участвуют 13 человек и пять единиц техники.