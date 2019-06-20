В Хабаровском крае загорелась лесопилка

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Сегодня днем в городе Вяземский Хабаровского края загорелась лесопилка.
Выехавшие на место пожарные выяснили, что пламенем объято отдельно стоящее кирпичное здание на улице Орджоникидзе.
"В 14.35 благодаря слаженной работе огнеборцы ликвидировали открытое горение. В настоящий момент продолжается дотушивание и разборка конструкций", - сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.
По предварительным оценкам, площадь возгорания составила 2000 квадратных метров.
Информации о пострадавших нет.
В тушении участвуют 13 человек и пять единиц техники.