Кузбасс участвует в 44 федеральных национальных проектах, а к 2020 году этот показатель запланировано увеличить до 57. В частности, за счет развития дорожной и транспортной инфраструктур. При этом от решения логистических проблем зависят возможности реализации нацпроектов в сферах малого и среднего бизнеса, международной кооперации и экспорта.

Как сообщил заместитель губернатора Кемеровской области по экономическому развитию Константин Венгер, нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" обещает быть одним из самых затратных в регионе. В этом году предполагается отремонтировать 92,8 километра магистралей регионального значения. Кроме того, в Кемерове будут построены две автодороги к новым микрорайонам, а в Новокузнецке более шести километров дорог реконструируют.

- В этом году Кузбасс планируют включить в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года - с проектами обновления аэропортов Кемерова и Новокузнецка, строительства автомобильного обхода областной столицы, - уточнил Венгер.

Строительство объектов инженерной инфраструктуры и промышленных парков - неотъемлемая часть планов, связанных с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". Поскольку льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям не менее важен, чем доступ к льготным кредитным ресурсам, информационно-консультационным и образовательным услугам. К слову, в Кузбассе будет создана система "Мой бизнес", действующая по принципу одного окна: предприниматели смогут воспользоваться разнообразными мерами поддержки - от ценного совета до денежного займа. В кузбасских моногородах окажут помощь 175 субъектам МСП, навыки предпринимательской деятельности получат 1 645 человек. А путь на международный рынок для малых и средних предприятий должен упроститься с созданием экспортного центра.

- В планах - проанализировать экспортный потенциал предприятий области, внедрить инструменты регионального экспортного стандарта 2.0 и оказать компаниям содействие во включении их в общероссийский реестр экспортеров, - добавил Константин Венгер.

Между тем трудности логистики и недостатки инфраструктуры сдерживают сегодня реализацию ряда федеральных нацпроектов в Сибири.

Несколько предложений огласил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Первое касается необходимости учета логистических затрат, которые возникают при доставке экспортной продукции. Решить проблему можно за счет увеличения доли субсидируемых затрат на транспортировку этой продукции с пятидесяти до восьмидесяти процентов. И, к слову, правительство РФ приняло решение увеличить востребованную логистическую субсидию в нынешнем году.

- При этом важно, чтобы в период осуществления мер поддержки была зафиксирована величина железнодорожного тарифа, а также урегулирована стоимость аренды железнодорожных вагонов. Сегодня она растет неуправляемо, - подчеркнул Томенко.

Плюс ко всему сибирские экспортеры несут финансовые издержки, связанные с доставкой продукции в дальнее зарубежье по территории сопредельных государств. Так, зерно и мука из Алтайского края в Центральную Азию идут транзитом через Республику Казахстан. Сроки возврата вагонов затягиваются, а затраты ложатся на плечи поставщиков. Тариф для нерезидентов минимум в пять раз выше, чем для резидентов. Как отметил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, скрытая и не скрытая формы субсидирования перевозок зерна - вопрос национальной политики соседнего государства. И российская сторона уже переходит к более активной переговорной позиции. Как и по поводу установленных Китаем завышенных ввозных пошлин на продукцию сибирского агропрома (они составляют 65 процентов от стоимости завозимой пшеничной муки).

- В КНР одна из самых развитых в мире систем тарифной и нетарифной, формальной и неформальной защиты собственного рынка, который открывают только в обмен на доступ к другим рынкам, - подчеркнул Сергей Левин. - А что касается зерновых, то наше министерство проводит работу по расширению списка продукции растениеводства, в принципе допущенной на рынок Китая. Еще совсем недавно экспортировать туда разрешалось лишь шести регионам РФ, и только пшеницу.

Помимо этого, сибиряки обратились в федеральный центр с просьбой разобраться с непомерной стоимостью сертификатов происхождения, выдаваемых Торгово-промышленными палатами на экспортируемую продукцию АПК. Ведь если сегодня зерно стоит пятнадцать тысяч рублей за тонну, то сертификат на него обходится поставщику в полторы тысячи рублей - в десять процентов от цены продукции.

- Для крупной партии, измеряемой тысячами тонн, это, может, и несущественно, но нас все чаще просят отгружать продукцию в Китай контейнерами, - сообщил президент Союза зернопереработчиков Алтая, гендиректор местной агропромышленной компании Валерий Гачман. - С потерей рынков сбыта в Средней Азии и внутри Сибири (практически все регионы здесь развивают собственное сельское хозяйство и мукомольную промышленность) нацпроект по международной кооперации и экспорту - как нельзя кстати. И у Китая растет интерес к сибирским продуктам переработки с высокой добавленной стоимостью. Поэтому увеличение урожайности в Алтайском крае процентов на пятьдесят неминуемо (и это уже доказывают передовые фермеры). Так что проблема сбыта будет для нас сверхактуальна.

Прямая речь

Шолбан Кара-оол, глава Республики Тыва:

- Экспортный потенциал Сибири может быть раскрыт лишь при наличии развитой сети дорог. Правительство РФ поддержало такой важный для нас проект как строительство железнодорожной ветки "Кызыл - Курагино", связывающий Сибирь с КНР. Но я убежден, что дорога должна уходить дальше, и тогда она вполне может быть конкурентоспособна идее Шелкового пути, которую Китай продвигает вместе с Казахстаном. А иначе этот путь может пройти мимо Транссиба, что в конечном итоге превратит его в дорогу внутреннего значения.