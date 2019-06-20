Новосибирская область стала лидером в СФО по капремонту жилых домов

Новосибирская область по итогам реализации региональной программы капитального ремонта за прошлый год лидирует среди субъектов Сибирского федерального округа. Об этом говорят данные мониторинга, проведенного минстроем России.

В ходе рабочей поездки министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов доложил главе региона Андрею Травникову основные результаты выполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Всего за пять лет капремонт проведен в почти 2,5 тысячи МКД, что составляет 19 процентов от общего количества домов, включенных в программу. В 2018 году отремонтировано 729 МКД, план выполнен в полном объеме. В результате условия проживания улучшили более 250 тысяч граждан. Регион занимает пятое место в рейтинге Общероссийского народного фронта по исполнению региональной программы.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что программа капремонта в целом в регионе, и особенно в Новосибирске, набрала обороты. После принятых правительством региона мер отбор подрядных организаций проводится в два этапа.

- Самое главное, что мы видим отклик от жителей - количество жалоб, претензий снизилось не то что в разы, а на порядки, - сказал глава региона.

Однако, как отметил Андрей Травников, есть одна проблема - это неполный сбор платежей, сегодня более десяти процентов средств в Фонд не поступает.

Губернатор поручил региональному Фонду модернизации ЖКХ, муниципалитетам, министерству ЖКХ и энергетики области активизировать работу по взысканию задолженности и по информированию населения.

- Сегодня нам всем вместе нужно взяться за решение этой задачи и повысить собираемость взносов в фонд капремонта, - отметил Андрей Травников.

Глава региона, специалисты правительства области и мэрии Новосибирска осмотрели дом №33 по улице Сибирская. В 2018 году здесь были отремонтированы крыша, внутридомовые инженерные системы электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, канализации. В настоящее время ведутся работы по ремонту фасада и подвальных помещений.