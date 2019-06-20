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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирская область стала лидером в СФО по капремонту жилых домов

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирская область по итогам реализации региональной программы капитального ремонта за прошлый год лидирует среди субъектов Сибирского федерального округа. Об этом говорят данные мониторинга, проведенного минстроем России.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Правительство Новосибирской области
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В ходе рабочей поездки министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов доложил главе региона Андрею Травникову основные результаты выполнения региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (МКД). Всего за пять лет капремонт проведен в почти 2,5 тысячи МКД, что составляет 19 процентов от общего количества домов, включенных в программу. В 2018 году отремонтировано 729 МКД, план выполнен в полном объеме. В результате условия проживания улучшили более 250 тысяч граждан. Регион занимает пятое место в рейтинге Общероссийского народного фронта по исполнению региональной программы.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что программа капремонта в целом в регионе, и особенно в Новосибирске, набрала обороты. После принятых правительством региона мер отбор подрядных организаций проводится в два этапа.

- Самое главное, что мы видим отклик от жителей - количество жалоб, претензий снизилось не то что в разы, а на порядки, - сказал глава региона.

Однако, как отметил Андрей Травников, есть одна проблема - это неполный сбор платежей, сегодня более десяти процентов средств в Фонд не поступает.

Губернатор поручил региональному Фонду модернизации ЖКХ, муниципалитетам, министерству ЖКХ и энергетики области активизировать работу по взысканию задолженности и по информированию населения.

- Сегодня нам всем вместе нужно взяться за решение этой задачи и повысить собираемость взносов в фонд капремонта, - отметил Андрей Травников.

Глава региона, специалисты правительства области и мэрии Новосибирска осмотрели дом №33 по улице Сибирская. В 2018 году здесь были отремонтированы крыша, внутридомовые инженерные системы электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, канализации. В настоящее время ведутся работы по ремонту фасада и подвальных помещений.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область
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