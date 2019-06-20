В Новосибирске полицейский получил срок за избиение задержанного

Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил бывшего капитана полиции к трем годам колонии за избиение задержанного им гражданина. Как рассказали в областной прокуратуре, вопиющий случай произошел 21 декабря прошлого года.

- Оперативный дежурный в помещении дежурной части отдела полиции нанес потерпевшему удары ногами, после чего схватил его за шею и повалил на пол. Затем он перетащил задержанного по полу в камеру для административно задержанных. Там полицейский снова стал душить и бить потерпевшего, в том числе об стену, - говорится в сообщении прокуратуры.

На этом издевательства не закончились: полицейский потребовал, чтобы потерпевший просунул руки между прутьями решетки камеры, и застегнул на нем наручники.

Экс-полицейский признал вину. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Подсудимый признан виновным по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия, угрозой его применения и с применением специальных средств. Суд лишил бывшего стража порядка специального звания.