Два бомжа вселились в квартиру уехавшего за рубеж калининградца

Двух бездомных граждан, самовольно заселившихся в чужую квартиру в отсутствие хозяев, задержали калининградские полицейские.

О непрошеных гостях в полицию заявил 63-летний друг отсутствующего владельца квартиры. Он заметил, что в окнах горит свет, в то время как хозяин пребывает за границей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, сотрудники патрульно-постовой службы, прибывшие на место, обнаружили в квартире и задержали двух 37-летних бездомных граждан.

Как выяснили полицейские, мужчины заметили, что в квартире никто не проживает, и залезли туда, разбив балконное окно. До того, как их обнаружили, бродяги успели не только прожить в чужом жилье несколько дней, но и вынести оттуда плазменный телевизор, который продали.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище". Наказание по ней предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет.