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20.06.2019,  
14:51
Текст:  Антон Валагин

Северный флот испытал гигантскую подлодку

Атомная подводная лодка Северного флота "Дмитрий Донской" прошла испытания в Белом море после заводского ремонта.

Фото: Алексей Моисеев
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- В течение нескольких дней тяжелый подводный крейсер отрабатывал маневрирование и отдельные элементы курса боевой подготовки. В ходе испытаний была проверена работа механизмов, систем и комплексов корабля, проведены замеры максимальной скорости подводного и надводного хода. Также корабль отработал погружение на глубину 200 метров и маневрирование под водой, -  рассказали ТАСС в пресс-службе Северного флота.

"Дмитрий Донской" - первый подводный ракетоносец проекта 941 "Акула"  и единственная подлодка этого класса, остающаяся на вооружении  ВМФ России. "Акулы" - самые большие подлодки в мире: длина корабля  172 метра, полное водоизмещение 48 тысяч тонн. Высота - с девятиэтажный дом, из-за чего "Акулы" получили прозвище "девятиэтажная подлодка". Штатным вооружением 941-го проекта были 20 баллистических ракет Р-39, "Дмитрий Донской" переоборудован для испытаний ракет "Булава" - ими оснащаются АПЛ типа "Борей".

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