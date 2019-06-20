Северный флот испытал гигантскую подлодку

Атомная подводная лодка Северного флота "Дмитрий Донской" прошла испытания в Белом море после заводского ремонта.

- В течение нескольких дней тяжелый подводный крейсер отрабатывал маневрирование и отдельные элементы курса боевой подготовки. В ходе испытаний была проверена работа механизмов, систем и комплексов корабля, проведены замеры максимальной скорости подводного и надводного хода. Также корабль отработал погружение на глубину 200 метров и маневрирование под водой, - рассказали ТАСС в пресс-службе Северного флота.

"Дмитрий Донской" - первый подводный ракетоносец проекта 941 "Акула" и единственная подлодка этого класса, остающаяся на вооружении ВМФ России. "Акулы" - самые большие подлодки в мире: длина корабля 172 метра, полное водоизмещение 48 тысяч тонн. Высота - с девятиэтажный дом, из-за чего "Акулы" получили прозвище "девятиэтажная подлодка". Штатным вооружением 941-го проекта были 20 баллистических ракет Р-39, "Дмитрий Донской" переоборудован для испытаний ракет "Булава" - ими оснащаются АПЛ типа "Борей".