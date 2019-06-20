В Петербурге обсудят вопросы цифровизации государственного управления

В Президентской библиотеке имени Ельцина 21 июня откроется IV Международный научный форум "Государственное управление: роль граждан в построении цифрового государства". Организатором конференции выступает Северо-Западный институт управления Президентской Академии. В мероприятии примут участие ведущие политики и эксперты в области государственного и муниципального управления федерального и международного уровня, а также зарубежные партнеры вуза.

- Наш научный форум уже давно стал одним из ключевых региональных мероприятий Президентской Академии, - подчеркивает директор СЗИУ ГАНХиГС Владимир Шамахов. - С каждым годом растет количество его участников. Вопросы, которые здесь поднимаются, во многом определяют качество жизни и благополучие людей.

Предполагается, что на пленарном заседании участники форума обсудят вопросы цифровизации государственного управления в России и за рубежом, модели, инструменты и наглядные примеры вовлечения граждан в электронное управление. В числе спикеров заместитель председателя правительства Ленинградской области, возглавляющий комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, проректор РАНХиГС Дмитрий Буташин, заместитель руководителя Аналитического центра при правительстве Российской Федерации Михаил Прядильников, программный директор по электронной демократии, e-Governance academy Кристина Рейнсалу (Эстония), научный сотрудник Carleton University Михаил Жеребцов (Канада).

В панельных дискуссиях и на заседаниях секций внимание будет уделено развитию гражданского участия в местном самоуправлении, реализации федерального проекта "Умный город", рискам цифровизации и роли информационных департаментов в продвижении идей цифрового государства. В научном форуме примут участие представители двадцати стран, в том числе Беларуси, Венгрии, Германии, Индии, Италии, Китая, Турции, Нидерландов, Южной Кореи, Франции и других.