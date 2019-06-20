В Петербурге завели дело по факту обнаружения в кустах новорожденной

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по статье "Оставление в опасности" в связи с обнаружением на Советском бульваре в Колпино новорожденной девочки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сейчас полицейские занимаются розыском и задержанием лиц, которые причастны к данному преступлению.

В первую очередь стражи порядка принимают меры к тому, чтобы установить личность матери девочки.

Напомним, накануне сотрудники Росгвардии спасли девочку, которой от силы было два-три часа. В ведомство обратился собаковод, его пес обнаружил малышку в кустах. Прибывшие на место бойцы Росгвардии вызвали "скорую" и передали девочку врачам. Сейчас новорожденная находится в больнице.