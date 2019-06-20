В Заполярье проверят жалобу на зарплаты врачей после "Прямой линии"

В Мурманской области проведут проверку в связи с сообщением о низкой зарплате врачей, прозвучавшем на "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил на своей странице в Facebook врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Жалоба, поступившая на "прямую линию", касалась дохода отоларинголога. Медработник заявил, что получает зарплату в 20 тысяч рублей.

Чибис отметил, что ранее он получал подобное обращение во время одной из встреч с жителями. Правда, проверка показала, что зарплата в 20 тысяч рублей была получена за неполный рабочий месяц, в другие периоды доход врача был выше более чем в два раза.

Тем не менее Чибис признал, что проблема с достойными зарплатами в регионе есть и касается она не только врачей, но и педагогов и специалистов из других сфер деятельности.

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