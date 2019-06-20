"Краснодар" нашел усиление в Нидерландах

Полузащитник сборной Нидерландов Тонни Вилена перешел в "Краснодар" из "Фейеноорда". Футболист и клуб подписали долгосрочное соглашение.

Бронзовый призер минувшего сезона Российской Премьер-лиги "Краснодар" согласовал переход полузащитника голландской сборной Тонни Вилены, выступавшего за "Фейеноорд". По данным местных СМИ, приобретение обошлось краснодарцам в сумму около 9 миллионов евро. Точный срок контракта, который подписали футболист и российский клуб не называется.

"Полузащитник подписал с черно-зелеными долгосрочное личное соглашение", - говорится на сайте "Краснодара".

Футболист присоединится к своему новому клубу на сборе в Австрии. В январе 2012 года, когда Вилене только-только исполнилось 17, полузащитник дебютировал в голландской Эредивизии в игре против "ВВВ-Венло", а 31 июля того же года впервые сыграл на международном уровне, в матче квалификации Лиги Чемпионов УЕФА с киевским "Динамо".

Первый же свой гол за главную команду "Фейеноорда" Тонни Вилена забил 25 ноября 2012 года в ворота "АЗ-67" из Алкмаара в поединке чемпионата страны. Вместе с "Фейеноордом" он выиграл чемпионат страны-2016/2017, завоевывал национальный Кубок сезонов 2015/2016 и 2017/2018 и Суперкубок Нидерландов в 2017 и 2018 годах.

В минувшем сезоне Вилена принял участие в 39 официальных матчах, забив 7 мячей и сделав 8 результативных передач. В июне 2016-го Тонни Вилена дебютировал в главной национальной команде страны и с тех пор сыграл в ее рядах 15 матчей.