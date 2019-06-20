Заксобрание: Авиасообщение на Ямале должно остаться доступным

Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже Пола Уилана 12:39
Путин сказал, на сколько должна вырасти зарплата пожарного 12:32
В Болгарии отыскали предполагаемую святыню Римской Фракии 12:20
"Почта России" повысила зарплату 48 тысячам сотрудников 12:05
"Прямая линия с Владимиром Путиным". Онлайн-трансляция 12:00
Кабмин направит регионам 4 млрд рублей для увеличения числа мест в яслях 11:55
Чем привлекает атлетов II Европейских игр жизнь в спортивной деревне 11:50
Под Воронежем в двойном ДТП пострадали семь человек 11:50
В уральском зоопарке показали, как развлекается львиное семейство 11:47
Россия и Египет проведут переговоры в формате "2+2" 11:44
Почта снизила тариф на объявленную ценность при пересылке посылок 11:42
На Ямале пьяный водитель протаранил забор и четыре машины 11:42
Новым председателем Краснодарского крайсуда стал Алексей Шипилов 11:38
Рябков обвинил США в блокировке протокола к Конвенции о биооружии 11:37
"Отдам животным в приюты": Бари Алибасов лишил сына наследства 11:36
Банк ДОМ.РФ запустил ипотеку на строительство дома 11:33
Из "китовой тюрьмы" в Приморье начали вывозить косаток и белух 11:33
Первые пять беспилотных автомобилей выехали на дороги Москвы 11:32
Вклады остаются самым популярным инструментом сбережений 11:31
В Малайзии указали на антироссийский характер доклада по делу MH17 11:24
Жительницу КБР будут судить за финансирование терроризма 11:23
Фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры с новыми сценами 11:18
Беглов потребовал от чиновников быстро отвечать на вопросы из соцсетей 11:09
Выпускной московских школьников можно посмотреть онлайн 11:00
МИД РФ предостерег от развязывания конфликта в Персидском заливе 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
В каких случаях могут изъять земельный участок за мусор
Как лечиться бесплатно в отпуске
Как лечиться бесплатно в отпуске
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
В "РГ" обсудят роль молодежи в технологическом прорыве
20.06.2019 12:23
Проект: В регионах

Заксобрание: Авиасообщение на Ямале должно остаться доступным

Сохранение доступности авиасообщения на Ямале - важная социальная задача. Об этом заявил первый заместитель спикера окружного парламента, председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин в ходе заседания Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, которое состоялось вчера. Представители федеральных органов исполнительной власти, а также исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ обсудили вопрос о внутрирегиональной и межрегиональной доступности авиасообщения арктических и дальневосточных субъектов Российской Федерации.
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО
Фото: Пресс-служба Законодательного собрания ЯНАО

Ямальский депутат рассказал федеральным коллегам об особенностях транспортного сообщения поселений с развитыми территориями автономного округа, которое возможно только посредством зимних автомобильных дорог и речного транспорта. Парламентарий отметил: "А в период сезонной распутицы - только воздушный транспорт. Авиационные перелеты рассматриваются не как альтернативный быстрый способ, а как единственный вариант выезда для получения, например, высокотехнологичной медицинской помощи, высшего и среднего профессионального образования, оздоровления в благоприятных климатических условиях и так далее. Поэтому сохранение регулярных пассажирских перевозок из аэропортов Ямала и сдерживание роста тарифов для населения является важной социальной задачей органов государственной власти автономного округа".

Виктор Казарин проинформировал участников и о мерах поддержки доступности воздушного транспорта, которые осуществляются за счет средств окружного бюджета. Так, с 1 октября 2018 года существенно расширена маршрутная сеть субсидируемых перевозок из аэропортов округа - с 8 до 25 маршрутов, по которым в прошлом году перевезено почти 53 тысячи пассажиров. Льготные тарифы не превышают 50% от экономически обоснованных тарифов. Субсидируемые межрегиональные пассажирские авиаперевозки выполняются из всех аэропортов автономного округа. Кроме того, открыты новые маршруты в города Омск, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург и Санкт-Петербурга, а также межмуниципальные маршруты (из Салехарда в Надым, Новый Уренгой и Ноябрьск). Также летом 2019 года из аэропортов региона можно вылететь по новым субсидируемым направлениям - Краснодар и Симферополь. Кроме того, в 2019 году за счет средств федерального бюджета субсидируются такие направления, как из Надыма в Новосибирск и Екатеринбург; из Ноябрьска в Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Пермь и Бугульму; из Нового Уренгоя в Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Пермь, Бугульму, Казань и Челябинск. Помимо этого, субсидии из окружного бюджета в 2019 году предоставляются для перевозки детей из многодетных семей.

С 1 октября 2018 года существенно расширена маршрутная сеть субсидируемых перевозок из аэропортов ЯНАО - с 8 до 25 маршрутов, по которым в прошлом году перевезено почти 53 тысячи пассажиров

Как отметил парламентарий, особое внимание в регионе уделяется поиску возможностей для расширения сети аэропортов и их реконструкции, а также содержания воздушных гаваней с малой интенсивностью полетов, которая обусловлена низкой плотностью населения, малым количеством авиарейсов, избыточными нормативными требованиями, суровыми климатическими условиями и огромными расстояниями. "Правительством автономного округа принимаются меры по сохранению и модернизации инфраструктуры воздушного транспорта. Однако, учитывая экономическую ситуацию, реализация планов по развитию наземной инфраструктуры воздушного транспорта невозможна без расширения поддержки из федерального бюджета. Для сохранения доступности, качества и безопасности транспортных услуг для населения округа нужны системный подход и государственная поддержка транспортной отрасли региона".

Завершая выступление, Виктор Казарин предложил Министерству транспорта Российской Федерации рассмотреть возможность внесения изменений в государственную программу РФ "Развитие транспортной системы", которые предусматривают реконструкцию аэропортов в Салехарде и Надыме с использованием средств федерального бюджета. Также, по мнению парламентария, необходимо вернуться к доработке и утверждению проекта федерального закона "Об аэропортах и деятельности в аэропортах Российской Федерации".

"Реализация данных мероприятий будет способствовать развитию полноценной наземной аэропортовой инфраструктуры, позволит повысить транспортную доступность населенных пунктов и во многом устранить инфраструктурные ограничения в Арктической зоне Российской Федерации", - подчеркнул Виктор Казарин.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Законодательного собрания ЯНАО

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы УрФО Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Видеотрансляция: "Прямая линия с Владимиром Путиным"
Власти предложили ввести новый штраф для автомобилистов
В Раде пожаловались на поддержку Макроном возвращения России в ПАСЕ
Пьяный украинский военный открыл огонь по подчиненным в Донбассе
В Малайзии указали на антироссийский характер доклада по делу MH17