Заксобрание: Авиасообщение на Ямале должно остаться доступным

Сохранение доступности авиасообщения на Ямале - важная социальная задача. Об этом заявил первый заместитель спикера окружного парламента, председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин в ходе заседания Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, которое состоялось вчера. Представители федеральных органов исполнительной власти, а также исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ обсудили вопрос о внутрирегиональной и межрегиональной доступности авиасообщения арктических и дальневосточных субъектов Российской Федерации.

Ямальский депутат рассказал федеральным коллегам об особенностях транспортного сообщения поселений с развитыми территориями автономного округа, которое возможно только посредством зимних автомобильных дорог и речного транспорта. Парламентарий отметил: "А в период сезонной распутицы - только воздушный транспорт. Авиационные перелеты рассматриваются не как альтернативный быстрый способ, а как единственный вариант выезда для получения, например, высокотехнологичной медицинской помощи, высшего и среднего профессионального образования, оздоровления в благоприятных климатических условиях и так далее. Поэтому сохранение регулярных пассажирских перевозок из аэропортов Ямала и сдерживание роста тарифов для населения является важной социальной задачей органов государственной власти автономного округа".

Виктор Казарин проинформировал участников и о мерах поддержки доступности воздушного транспорта, которые осуществляются за счет средств окружного бюджета. Так, с 1 октября 2018 года существенно расширена маршрутная сеть субсидируемых перевозок из аэропортов округа - с 8 до 25 маршрутов, по которым в прошлом году перевезено почти 53 тысячи пассажиров. Льготные тарифы не превышают 50% от экономически обоснованных тарифов. Субсидируемые межрегиональные пассажирские авиаперевозки выполняются из всех аэропортов автономного округа. Кроме того, открыты новые маршруты в города Омск, Новосибирск, Уфа, Екатеринбург и Санкт-Петербурга, а также межмуниципальные маршруты (из Салехарда в Надым, Новый Уренгой и Ноябрьск). Также летом 2019 года из аэропортов региона можно вылететь по новым субсидируемым направлениям - Краснодар и Симферополь. Кроме того, в 2019 году за счет средств федерального бюджета субсидируются такие направления, как из Надыма в Новосибирск и Екатеринбург; из Ноябрьска в Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Пермь и Бугульму; из Нового Уренгоя в Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Пермь, Бугульму, Казань и Челябинск. Помимо этого, субсидии из окружного бюджета в 2019 году предоставляются для перевозки детей из многодетных семей.

С 1 октября 2018 года существенно расширена маршрутная сеть субсидируемых перевозок из аэропортов ЯНАО - с 8 до 25 маршрутов, по которым в прошлом году перевезено почти 53 тысячи пассажиров

Как отметил парламентарий, особое внимание в регионе уделяется поиску возможностей для расширения сети аэропортов и их реконструкции, а также содержания воздушных гаваней с малой интенсивностью полетов, которая обусловлена низкой плотностью населения, малым количеством авиарейсов, избыточными нормативными требованиями, суровыми климатическими условиями и огромными расстояниями. "Правительством автономного округа принимаются меры по сохранению и модернизации инфраструктуры воздушного транспорта. Однако, учитывая экономическую ситуацию, реализация планов по развитию наземной инфраструктуры воздушного транспорта невозможна без расширения поддержки из федерального бюджета. Для сохранения доступности, качества и безопасности транспортных услуг для населения округа нужны системный подход и государственная поддержка транспортной отрасли региона".

Завершая выступление, Виктор Казарин предложил Министерству транспорта Российской Федерации рассмотреть возможность внесения изменений в государственную программу РФ "Развитие транспортной системы", которые предусматривают реконструкцию аэропортов в Салехарде и Надыме с использованием средств федерального бюджета. Также, по мнению парламентария, необходимо вернуться к доработке и утверждению проекта федерального закона "Об аэропортах и деятельности в аэропортах Российской Федерации".

"Реализация данных мероприятий будет способствовать развитию полноценной наземной аэропортовой инфраструктуры, позволит повысить транспортную доступность населенных пунктов и во многом устранить инфраструктурные ограничения в Арктической зоне Российской Федерации", - подчеркнул Виктор Казарин.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Законодательного собрания ЯНАО