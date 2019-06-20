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Саша Белый и Антон Городецкий могут стать героями детского фильма

Новости
    20.06.2019, 18:37
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Такие однозначно культовые персонажи отечественных экранов, как Антон Городецкий из серии "Дозоров", Саша Белый из "Бригады" и Алексей Николаев из "Агента национальной безопасности" могут стать героями нового детского фильма "Герои Геры".

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает ТАСС, проект представил в министерстве культуры России продюсер Егор Одинцов - на заседании экспертного совета по игровому кино для детей.

Речь идет об определении получателей субсидий на производство кинолент.

"У нас сейчас появляется много фильмов про девяностые годы, а мы хотим рассказать про нулевые, которые дали новых героев, новую культуру", - пояснил Одинцов.

Согласно синопсису проекта, в центре картины - "школьник, у которого нет друзей". Поэтому мальчишка и придумывает себе воображаемых, сошедших с экрана, - Белого (Безруков), Городецкого (Хабенский) и Николаева (Пореченков).

Как отметил продюсер, пока авторских прав на использование названных персонажей у создателей фильма нет, но переговоры уже ведутся. Плюс обсуждается возможность участия в "Героях Геры" и оригинальных исполнителей ролей Гериных кумиров.

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