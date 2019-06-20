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20.06.2019 08:11
Рубрика: Общество

Сегодня в столице воздух прогреется до +30 и выше

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На погоду центральной части России по-прежнему влияет антициклон. Температура воздуха будет выше нормы более чем на 7 градусов.

Фото: Pixabay
Жара резко дойдет до 35 градусов и вызовет пожары

Как рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова, четверг будет одним из самых жарких дней недели, воздух может прогреться до +30 градусов и выше.

"Это последний день на неделе без осадков, - подчеркнула она. - Уже в пятницу временами возможны грозовые дожди. А в выходные дни местами кратковременные ливни. Так что выше 30 градусов воздух вряд ли прогреется".

По словам метеоролога, в уик-энд осадки наиболее вероятны во второй половине дня, ближе к 15:00.

Кстати, самым жарким день 20 июня был в 1956 году. Тогда потеплело до +31,1 градуса. А в 1880 году 20-го июня воздух остыл до +3,4.

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