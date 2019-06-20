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20.06.2019 19:49
Рубрика: Спорт

Шарапова оступилась во втором круге турнира в Испании

Текст: Максим Домчев

Российская теннисистка Мария Шарапова уступила посеянной под первым номером Ангелик Кербер из Германии в матче второго раунда турнира в Испании. А Даниил Медведев сумел прервать серию неудач в матчах против Люки Пуи.

Фото: EPA
Мария Шарапова выиграла в своем первом матче после травмы

Мария Шарапова не смогла пройти в третий круг теннисного турнира в Испании. Непреодолимой преградой на пути россиянки стала Ангелик Кербер из Германии. Шарапова, которая из-за травмы плеча пропустила последние пять месяцев, не смогла оказать достойного сопротивления сопернице, уступив в двух сетах - 2:6, 3:6.

До этой встречи счет личных встреч Шараповой и Кербер был равный. Теннисистки выиграли по 4 матча, впрочем, три предыдущих матча остались за немкой.

Куда успешнее в Англии выступил Даниил Медведев. Он встречался с французом Люкой Пуи, которому проиграл все четыре предыдущие встречи. На этот раз россиянин сумел размочить счет личных встреч. 7:6, 6:7, 6:4 - и Медведев вышел в третий круг. За выход в полуфинал россиянин поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA Мария Шарапова
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