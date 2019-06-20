Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
20.06.2019,  
17:31
Текст:  Алексей Моисеев

Смертоносный "зверобой": знаменитая пушка БС-3 замечена в Хаме

В Сирии вновь "засветились" знаменитые советские "Зверобои" - советские 100-мм пушки БС-3. Их фотографии сделаны на одной из артиллерийских позиций в районе города Мухрада, расположенного в северной части провинции Хама.

Эти мощные длинноствольные противотанковые орудия находятся на вооружении противостоящих террористам добровольческих формирований.

Как видно, расчеты облачены в бронежилеты и шлемы, входящие в современную российскую экипировку "Ратник".

БС-3 были приняты на вооружение 75 лет назад. Буквально с самого начала боевой карьеры эта пушка зарекомендовала себя как очень эффективное средство против немецких "Тигров" и "Пантер".

Фото: U.S. Navy photo by Alex Evers / wikimedia.org
Иранская ракета сбила гигантский беспилотный разведчик MQ-4C Triton

Дальность прямого выстрела - 1 км. Масса орудия - 3650 кг. Боевая скорострельность - до 10 выстрелов в минуту.

После окончания Великой Отечественной "зверобой" принимал участие в различных локальных войнах и конфликтах.

В настоящее время, несмотря на солидный возраст, пушка по-прежнему состоит на вооружении армий почти десятка стран.

В последние годы на территории постсоветского пространства БС-3 воевала на Донбассе. В Сирии "сотки" сражались осенью 2017 года в окрестностях Абу-Кемаля.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Видео: С-300 "Фаворит" отразил массированный удар крылатых ракет 19.06.2019
Редкая версия броневика "Водник" замечена на учениях в Петербурге 19.06.2019
Худший танк НАТО: почему TR-85M1 Bizonul безнадежно устарел 17.06.2019
Сирия
Фото: Vitaly V. Kuzmin / www.vitalykuzmin.net
Новейшие комплексы ПВО "Панцирь-СМ" и С-350 вскоре поступят в войска 19.06.2019
"Огневую карусель" российских Ми-24П сняли на видео в Сирии 17.06.2019
Видео: в Сирии Су-34 разнес бункер боевиков полуторатонной бомбой 15.06.2019
пушки
Фото: Алексей Моисеев
БТ-3Ф с новым боевым модулем покажут на "Армии-2019" 19.06.2019
КамАЗ с половиной "Адской молотилки" принимает участие в боях в Сирии 29.05.2019
Авиационные ракеты С-8 ОФП "Бронебойщик" направлены на испытания 27.05.2019