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Создатель "Чернобыля" объяснил несоответствия с историческими фактами

Новости
    20.06.2019, 15:00
Текст:   Олег Усков

48-летний американский сценарист, продюсер и режиссер Крейг Мазин, ранее известный серией пародий на фильмы ужасов "Очень страшное кино", а теперь - как автор сценария сериала "Чернобыль", объяснил некоторые, скажем так, несоответствия своего шоу с историческими фактами. Словами, что это было "художественным выбором".

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает РИА Новости, ссылаясь на интервью Мазина одному из украинских телеканалов, создателям нового телеблокбастера HBO было сложно уместить события двух лет в пять серий, поэтому решение отступить от реальной их последовательности было вызвано "желанием максимально показать зрителю историю".

В частности, момент с голыми шахтерами, вызвавший серьезное недоумение, был взят им, поясняет Мазин, из книги белорусской писательницы Светланы Алексиевич "Чернобыльская молитва".

Да и в целом автор несколько напреувеличивал, конечно, - признает кинодел. Например - масштабы второго взрыва, который мог бы произойти, если бы топливо из реактора попало в резервуар с водой. С килотонн до мегатонн.

При этом сценарист настаивает, что "некоторые неточности его сериала" - это не ошибки, а "разный взгляд на происходящее". Ведь он использовал множество источников и "попытался максимально точно передать все происходящее в момент и после аварии".

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